Evade dai domiciliari per stare con la fidanzata

I carabinieri di Catania hanno arrestato il 35enne catanese Fabio Maurizio Borzì, responsabile di evasione. I militari srtavano transitando in via Caronda per un servizio di controllo e hanno notato il guidatore di una Fiat Panda che, in auto con una donna, si è ritratto istintivamente alla loro vista, come a volersi nascondere in volto. L’uomo è stato quindi sottoposto ad un controllo immediato da parte dei militari e, manco a dirlo, è emerso che lo stesso avrebbe dovuto trovarsi in casa agli arresti domiciliari, anziché alla guida di un’auto in compagnia della fidanzata. L’uomo pertanto, espletate le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

