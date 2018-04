Evade dai domiciliari, riconosciuto e arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato Claudio Ragusa, 28enne catanese, per evasione. L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, nel pomeriggio di ieri è stato sorpreso da una pattuglia mentre era fuori dalla propria abitazione, senza alcun giustificato motivo, in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era soggetto. L’arrestato è stato posto nuovamente ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.