Evade dai domiciliari: risponderà anche di inosservanza del decreto Covid-19

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Antonino Rapisarda, del 1992 per evasione dagli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti in transito nel quartiere Librino ha notato un giovane che passeggiava in strada e che è stato da loro riconosciuto in quanto già denunciato il 21 e il 26 febbraio scorso dagli stessi poliziotti per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, che si era allontanato senza giustificato motivo dalla sua abitazione, è stato inoltre denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in relazione alle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.

