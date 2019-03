Evade dai domiciliari, sorpreso mentre rientra a casa

Ieri, la polizia ha arrestato Lorenzo Riela del 1978, per evasione dagli arresti domiciliari. Nello specifico, alle ore 18:20 circa, personale delle volanti è stato inviato davanti al bar Anastasi in viale Mario Rapisardi a seguito di una segnalazione. Giunti sul posto, gli operatori notavano un soggetto corrispondente alle descrizioni loro fornite il quale si dirigeva celermente verso la via XXXI Maggio, probabilmente per rientrare nella sua abitazione e sfuggire al controllo della polizia.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo proprio davanti alla sua abitazione e ad arrestarlo per evasione. Dei fatti suesposti veniva informato il magistrato di turno, il quale ha convalidato l’arresto con immediata scarcerazione e ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari