Aci Sant’Antonio, evade dai domiciliari e passeggia in centro: arrestato

I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato il 51enne Vincenzo Giuseppe Longo, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile di evasione. Ieri pomeriggio i militari, durante i controlli di routine ai soggetti sottoposti alle misure detentive alternative, non lo hanno trovato in casa.

Dopo una breve, ma efficace attività info-investigativa si sono posti alla ricerca dell'uomo, rintracciato ed ammanettato dopo qualche ora mentre a piedi percorreva via Pietro Novelli a Catania. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.