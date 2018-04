Evade dai domiciliari, arrestato Maurizio Zuccarà

La polizia ha arrestato per evasione Maurizio Zuccarà. Nello specifico all'una del mattino, i poliziotti delle volanti, hanno fermato un uomo il quale risultava essere sottoposto agli arresti domiciliari.

Il soggetto, identificato in Maurizio Zuccarà, è stato arrestato. Il pm di turno, subito informato dagli agenti, ha disposto che informato il Pm l’arrestato venisse trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, che si terrà in data 13 aprile 2018.