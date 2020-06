Era ai domiciliari ma girava in scooter: arrestato

I carabinieri hanno arrestato il 31enne Giuseppe Russo mentre, in piena notte, girava in scooter per il corso Indipendenza. L'uomo, notato da una gazzella, ha cercato di fuggire abbandonando il mezzo e scappando a piedi ma i militari lo hanno raggiunto e ammanettato. Era evaso dai domiciliari dove stava scontando una pena poiché condannato per reati contro il patrimonio. L’arrestato è stato ricollocato in regime di detenzione domiciliare.

