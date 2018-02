Evade dai domiciliari e minaccia la madre con un coltello: arrestato

Un catanese di di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri per evasione, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L'uomo era già agli arresti domiciliari ed è evaso per recarsi nella casa della madre, 80enne, pretendendo di accedere al garage per prelevare e poi vendere costosi macchinari appartenenti ad alcune gelaterie di proprietà della donna. Al diniego dell'anziana il figlio ha cominciato a minacciarla brandendo un coltello da cucina, fino a farla fuggire per le scale e a costringerla a rifugiarsi dalla vicina di casa.

I carabinieri però, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti sul posto per disarmare e ammanettare l'uomo che è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.