Evade dai domiciliari e passeggia a Librino, beccato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 37enne catanese Luigi Bongiorno per il reato di evasione. L’uomo infatti, mentre doveva scontare gli arresti domiciliari nella sua abitazione, è stato riconosciuto e bloccato dai militari di pattuglia mentre si aggirava tranquillamente per le strade del quartiere Librino. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.