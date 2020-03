Evade dai domiciliari: beccato a passeggiare per strada

I carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato per evasione il 44enne catanese Graziano Giliberto. Nel corso di controlli effettuati per garantire l’osservanza dei sottoposti agli arresti domiciliari, i militari hanno constatato che l’uomo si aggirava per la via Vigne Nuove del comune di Catania, violando così le prescrizioni della misura detentiva. L’uomo è stato immediatamente bloccato ed arrestato, quindi ricollocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

