Evade dai domiciliari e passeggia per strada: arrestato 38enne

I carabinieri di Catania hanno arrestato un 38enne responsabile di evasione. L’equipaggio della “gazzella” lo ha riconosciuto e fermato mentre a piedi percorreva via Falsaperla, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.