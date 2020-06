Evade dai domiciliari per partecipare a una rissa: arrestato

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato il 26enne Giuseppe Cancemi. Il ragazzo, lo scorso 3 maggio, nonostante fosse già agli arresti domiciliari per reati in materia di droga, era stato coinvolto in una rissa alla quale egli aveva partecipato uscendo in tutta fretta dalla propria abitazione, motivo per il quale era stato denunciato dai militari per evasione, lesioni personali e rissa. Dopo le indagini è scattato un provvedimento di aggravamento delle misure restrittive e così per lui si sono spalancate le porte del carcere di Catania Piazza Lanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.