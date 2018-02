E' ai domiciliari ma perseguita la ex: 46enne in manette

Un46enne di Pedara ha continuato a perseguitare la ex, nonostante fosse già ai domiciliari, ed è stato arrestato dai carabinieri di Pedara per atti persecutori ed evasione. Già in passato aveva tormentato una donna di Mascalucia e l'altra notte, spinto da una vera e propria ossessione, è evaso per recarsi sotto casa della vittima, tentando in tutti i modi di entrare senza riuscirci, grazie anche all'intervento di alcuni vicini che a gran voce hanno intimato all’uomo di andarsene perché a breve sarebbero arrivati i militari.

La donna ha chiamato il comandante della stazione di Pedara, che aveva già accolto le precedenti denunce delle donna, e poco dopo i carabinieri sono intervenuti sul posto appurando che, lo stalker era era già fuggito via. Il persecutore però sotto casa ha trovato i carabinieri che l'hanno arrestato e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.