Evade dai domiciliari, riconosciuto e bloccato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Catania Playa hanno arrestato Marcello Finocchiaro, 45enne, catanese, per evasione. L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, nel primo pomeriggio di venerdì scorso è stato riconosciuto e bloccato da una pattuglia mentre si trovava sulla pubblica via e cercava di fare rientro nella propria abitazione, in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era sottoposto. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto nuovamente ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.