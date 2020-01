Evade dai domiciliari per riparare l'auto: dovrà indossare il braccialetto elettronico

I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato il 30enne Giuseppe Tomarchio ritenuto responsabile di evasione. L’uomo al termine dello scorso anno era finito in manette per aver violato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e furto aggravato, reati per i quali era stato posto agli arresti domiciliari. I militari, l’altra mattina, nell’eseguire dei controlli ai soggetti sottoposti a misure detentive alternative al carcere, lo hanno sorpreso fuori dall’abitazione, precisamente nell’area condominiale, mentre stava riparando la propria autovettura in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. Il giudice, in sede di udienza di convalida, ha disposto che l’arrestato fosse nuovamente ricollocato ai domiciliari ma con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.