Evade più volte dai domiciliari: trasferito in carcere

Nel pomeriggio del 22 giugno gli agenti delle volanti hanno eseguito nei confronti di Concetto Francesco Greco l'’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 21 giugno dalla Corte di Appello di Catania, in aggravamento della precedente misura cautelare degli arresti domiciliari. L'uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per essere stato condannato in primo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione, si è allontanato più volte arbitrariamente dalla sua abitazione. L’Autorità giudiziaria ha accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare. Gli agenti delle moto volanti invece, la mattina del giorno stesso, hano sanzionato un soggetto, V.A., del 1979, sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in via De Simone. All’uomo è stato notificato il provvedimento di allontanamento dal luogo.

