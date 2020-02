Evade più volte dai domiciliari: trasferito in carcere

I carabinieri di Acireale, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, hanno arrestato il 26enne Simone Scalia del posto. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, era stato più volte sorpreso dai militari in violazione alle prescrizioni connesse al suo stato detentivo che, valutate poi dall’Autorità Giudiziaria, ne hanno determinato l’aggravamento. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Catania Piazza Lanza.