Evade per la quarta volta dai domiciliari, beccato dalla polizia

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Andrea D'Ambra, di 23 anni, per evasione dagli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio del 2 gennaio l’uomo, che si trovava sottoposto già dal mese di giugno alla misura cautelare presso la sua abitazione, è stato sorpreso da personale delle volanti a passeggiare in strada e, immediatamente riconosciuto.

Gli agenti hanno accertato che D'Ambra non era nuovo alle evasioni: si tratta della quarta in pochi mesi. Così è stato ricondotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.