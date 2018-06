Pregiudicato evade dai domiciliari e viene arrestato nuovamente

Gli agenti delle volanti hanno arrestato per il reato di evasione Salvatore Raccuia Prospero Salvatore catanese, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. E' stato trovato fuori dalla sua abitazione e, pertanto , immediatamente arrestato e condotto in questura. Ultimati gli atti di rito, è stato ricondotto a casa e ricollocato ai domiciliari in attesa di giudizio.