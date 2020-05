Pregiudicato ai domiciliari evade e viene nuovamente arrestato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato il 28enne Giuseppe Marco Scalia perché responsabile del reato di evasione. Nel corso di un servizio per il controllo del territorio una pattuglia che passava per la via Fratelli Cairoli ha notato la presenza di una loro vecchia conoscenza, che a bordo di una Smart For Two scorrazzava tranquillamente in barba al suo stato di detenzione domiciliare, causato da reati di droga. E'stato fermato e ricondotto ai domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima.