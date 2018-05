Librino, pregiudicato finisce ai domiciliari per evasione

I carabinieri di Librino hanno arrestato il 44enne catanese Gianni Grasso, eseguendo un ordine emesso dal tribunale di Catania. L’arresto del 25 novembre scorso per evasione dai domiciliari gli è costato una condanna comminatagli dai giudici etnei in una pena di due mesi e sei giorni. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.