Misterbianco, 23enne evade dai domiciliari ed incontra i carabinieri

Alfio Stancapiano, 23enne di Misterbianco, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari dai carabinieri. Nella tarda mattinata di ieri, i militari hanno bloccato il pregiudicato a bordo di un’auto in viale Adriatico a Catania, violando così i vincoli restrittivi cui era sottoposto. L’arrestato è stato trattenuto in una camera di sicurezza dell’arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.