Il Comune prepara la rassegna estiva: si cercano proposte artistiche

Anche in questo 2020 segnato dall'emergenza Covid-19 a Catania sarà un'estate di eventi, cultura, arte e spettacoli nei luoghi simbolo della città, un fatto per nulla scontato viste le difficoltà di questi mesi e le regole restrittive per lo svolgimento di manifestazioni artistiche. Con questo obiettivo, sul sito istituzionale, l'amministrazione Pogliese ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di proposte artistiche per la realizzazione del cartellone estivo finalizzato alla ricezione di proposte artistiche e favorire la partecipazione del maggior numero di operatori del settore. "Siamo orgogliosi perché nonostante le oggettive difficoltà causate dall'epidemia - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - siamo tra i primi in Sicilia e in Italia a riaprire alla cultura e allo spettacolo spazi pubblici e beni culturali, rimettendo le nostre bellezze monumentali al centro della nuova edizione di Catania Summer Fest 2020".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Palazzo Platamone, Castello Ursino, l'Anfiteatro delle Ciminiere, Villa Bellini ma anche strade e cortili particolari - ha aggiunto - saranno i luoghi che ospiteranno gli spettacoli e gli eventi, rispettando le linee guida previste per la prevenzione del contagio da Covid-19". "Anche nelle settimane del lockdown - ha commentato dal canto suo l'assessore Mirabella - abbiamo lavorato senza sosta e con passione per costruire le condizioni necessarie a questa rassegna estiva che ora mettiamo in campo. Le regole per la ripartenza non aiutano a rimettere in moto la macchina dei grandi eventi, ma abbiamo voluto dare un segnale forte anche a questi importante comparto e a tutta la Città".