Evento 1 maggio alla Playa, marijuana e hashish nascosti tra le siepi del lido

Nella serata di ieri, in via Nino Martoglio è stato fermato un cittadino marocchino, al quale, oltre la sanzione amministrativa e il sequestro delle somme provento dell’attività illecita di parcheggiatore abusivo, è stato notificato l’ordine di allontanamento dal luogo in questione. Inoltre, all'uomo è stato notificato l’ordine del Questore di Catania di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni poiché irregolare sul territorio italiano.

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Catania in occasione di una manifestazione, svoltasi nella giornata di ieri, nella zona della Playa, personale della squadra cinofili della polizia, grazie al fiuto del cane poliziotto Maui, ha proceduto a denunciare un giovane trovato in possesso di 18 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, mentre altri 3 giovani sono stati segnalati.

Inoltre, gli stessi operatori hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 8,5 grammi di marijuana e 2,7 grammi di hashish, ben occultati tra le siepi poste all’ingresso del lido sede della manifestazione. Nel corso della giornata sono stati attuati servizi in tutta l’area interessata dalla manifestazione dove le forze dell’ordine ( polizia, carabinieri e guardia di finanza) hanno presidiato come stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per assicurare il buon svolgimento dell’evento, con la collaborazione del personale sanitario dell’Asp per il controllo relativo all’uso dell’alcool e alle dipendenze patologiche.