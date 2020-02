L'ex Palazzo di cemento e il ritardo nella consegna dei lavori

Venerdì 28 Febbraio alle ore 9,30, il Sunia di Catania scenderà ancora una volta in piazza, protestando in via Etnea accanto alla Prefettura, per "richiedere tempo certi sulla consegna degli alloggi dell’ex Palazzo di cemento di Librino, oggi Torre Leone"