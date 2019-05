Ex scuola Corridoni - Meucci, il comitato Murri segnala un pericoloso spuntone di ferro

E' il comitato Romolo Murri a segnalare un pericolo presente davanti all'ingresso dell'ex scuola Corridoni - Meucci di via Maratona. Un grosso spuntone di ferro, da circa un mese secondo la nota del comitato, si trova sullo scivolo destinato ai disabili.

Enzo Parisi, esponente del comitato, sollecita il sindaco e l'assessore al ramo: "Parliamo dell'ex istituto che oggi fa parte integrante del comando della polizia municipale di Catania. Quando si tratta di garantire l’incolumità dei cittadini non c’è scusa che tenga, anche se Palazzo degli Elefanti è in dissesto".

"Parliamo di un intervento di pochi secondi che servirebbe a mettere in sicurezza la scivola per disabili dell'ex plesso della “Corridoni-Meucci” di via Maratona. Un ostacolo che resta in queste condizioni da troppo tempo tra le proteste della gente. Non si può agire dopo che qualcuno si sia fatto male. Al contrario, serve agire in modo preventivo", conclude la nota del comitato.