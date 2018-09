Expopet 2018 torna alle Ciminiere il 3-4 novembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Catania si appresta ad accogliere l'ultima tappa dell'Expopet 2018, il salone dedicato agli animali d'affezione e da compagnia, con tantissime novità: prima tra tutte la nuova location. Per la prima volta infatti, Expopet verrà ospitato nei suggestivi locali del centro fieristico del “Le Ciminiere” di Catania, situato presso viale Africa, nelle giornate del 3 e 4 Novembre. La manifestazione, organizzata da Flavio Cantarero, si svolgerà quindi proprio nel cuore della città etnea in uno spazio facilmente raggiungibile, grazie alla presenza della Metropolitana, che verrà suddiviso in diverse aree d'interesse che comprendono: • Alimenti, Cura, Igiene • Accessori, Comfort, Trasporto • Rappresentanze di enti e associazioni • Allevamenti • Convegni e seminari • Concorsi e dimostrazioni • Manifestazioni Perché è impossibile mancare ad Expopet 2018? Produttori e rivenditori avranno l'opportunità di interfacciarsi direttamente in fiera dove troveranno l'ambiente più favorevole per stipulare diversi accordi di lavoro e collaborazioni, e dove potranno soprattutto far conoscere e testare i nuovi prodotti.

Le famiglie dei consumatori, dal loro canto, avranno l'occasione di venire direttamente a conoscenza delle ultime novità, servizi e prodotti per i loro amici pelosi o squamati, a due o a quatto zampe. Potranno inoltre prendere parte alle diverse attività come l'amatissimo Dog Festival, l'Expo amatoriale per cani di tutte le razze e meticci provvisti di microchip, giunto ormai alla sua sesta edizione. Ma Expopet è anche un grande spettacolo di intrattenimento per grandi e piccini, grazie alle numerose attrattive che si possono trovare in fiera come l'immancabile Exotic World, il salone dell'esotico che riunisce e rappresenta tutti gli operatori e amanti del settore, che nel corso degli anni ha affascinato i visitatori con le sue meraviglie tra cui rettili, anfibi, chiocciole giganti, insetti, piante carnivore e tanto altro ancora. Presenza sempre gradita quella delle associazioni che puntano i riflettori su due fenomeni importanti: quello dell'abbandono, che prolifica soprattutto durante il periodo estivo, e quello conseguente del randagismo. Expopet da quindi un'importante occasione a tanti cuccioli, tra cani e gatti, di trovare casa e una famiglia che li accolga amorevolmente.

Una Fiera per tutti e per tutte l'età. Il biglietto giornaliero per i visitatori è di € 5,00; ridotto a € 3,00 per tutti gli iscritti al Fans Club. I bambini accompagnati sotto i 10 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito.