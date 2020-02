“I Falchi nella Catania fuorilegge”: si presenta il libro di Pino Vono

Il libro di memorie “I Falchi nella Catania fuorilegge” sarà presentato domani, mercoledì 19 febbraio alle ore 9.30 nella sala conferenze del Centro direzionale Nuovaluce (piano seminterrato) dal sindaco metropolitano, Salvo Pogliese e dall’autore. Scritto dall’ex “Falco” Pino Vono, il libro narra le azioni del gruppo speciale della polizia di Stato, nato a Catania nel ‘74 per la repressione di scippi, rapine e omicidi tra clan per il controllo del territorio. Uno spaccato di storia recente dal punto di vista di un ex funzionario della Polizia di Stato che in borghese e in sella a una potente moto è stato tra i protagonisti che hanno contrastato i crimini a Catania nella metà degli anni ’70.