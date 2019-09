False dichiarazioni per ottenere permessi di soggiorno: indagati due colombiani

Nell’ambito dell’attività di istituto connessa a richieste di rilascio di “permesso di soggiorno per cittadino familiare EU” da soggetti stranieri, la polizia ha potuto riscontrare come molte di esse risultano connotate da violazioni di legge nonché alle norme concernenti la disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero. Talvolta tali risultanze vengono basate sull’attività previamente richiesta, nell’immediatezza, agli uffici di polizia territorialmente competenti. Nella giornata del 5 settembre, a conclusione di un approfondimento di attività di riscontro della documentazione prodotta in seno a due istanze per il rilascio del particolare titolo di soggiorno da parte di cittadini colombiani, ha accertato la falsità di parte dei documenti allegati nonché l’illeceità delle condotta posta in essere dai due colombiani: L.V. J. S. di anni 20 e H.H.M. di anni 23. I soggetti hanno infatti costituito “unione civile tra persone dello stesso sesso” e “matrimonio civile”, con rito celebrato presso il Comune di Catania nel 2018, rispettivamente con due fratelli gemelli 49enni M. F. e M.F. entrambi disoccupati.

Le indagini svolte hanno permesso di deferire allìautorità giudiziaria. tutti gli interessati, atteso che i citati legami familiari/parentali sono risultati inesistenti. Per tale motivo si è acclarato che le celebrazioni dei riti civili avevano l’esclusivo fine di regolarizzare la “posizione” di straniero sul territorio nazionale oltreché finalizzate a conseguire, indebitamente il “permesso di soggiorno per familiare EU.”, rilevando la violazione dei reati commessi in concorso con i rispettivi presunti “coniugi” italiani. Mentre i due italiani M.F. e M.F. sono indagati in stato di libertà.