Falsi annunci sul web, truffatori di Catania denunciatiLe indagini sono scattate a Murano, nel momento in cui una giovane ha denunciato una presunta truffa nei suoi confronti: aveva inviato i soldi per acquistare una macchina fotografica dal valore di qualche centinaio di euro, ma il prodotto alla fine non è mai giunto in laguna. I contanti, invece, sono stati intascati. Per questo motivo la ragazza muranese ha raggiunto la stazione dell'Arma sull'isola nell'aprile 2017 e ha raccontato tutto.

Le indagini

Dai dati di conto e dai messaggi che si era scambiata con l'inserzionista sono partite le indagini, che hanno permesso a distanza di pochi mesi di ricostruire 98 raggiri via web (fino a febbraio di quest'anno) e di denunciare per truffa aggravata e continuata in concorso quattro cittadini residenti nella provincia di Catania: M.S., 44enne, M.M., 23enne, R.S., 30enne, e L.G., 42enne. Non si tratta di incensurati: tutti avevano precedenti per episodi simili. Pubblicavano online svariati annunci di vendita di prodotti commerciali, puntando soprattutto su quelli tecnologici e sugli elettrodomestici, ma una volta ricevuta la caparra o il pagamento in toto della merce, sparivano nel nulla.

Falsi annunci sul web, truffatori di Catania denunciati

Accertamenti su conti correnti e utenze

Gli accertamenti dell'Arma si sono concentrati sui conti correnti indicati dagli inserzionisti e sulle utenze telefoniche utilizzate: grazie alle telecamere di sorveglianza di alcuni sportelli bancomat, dove sono stati incassati i proventi delle truffe, sono stati identificati i quattro. "L’attività investigativa ha coinvolto più di 50 comandi dei carabinieri in tutta Italia - si dichiara in una nota - il danno alle vittime ammonta a circa 30mila euro".

Non il primo caso del genere

Non la prima volta che cittadini muranesi denunciano raggiri di questo genere: pochi mesi fa erano stati denunciati due truffatori calabresi che, tramite un noto portale, avevano messo in vendita oggetti per cellulari e motori per barche, oltre a elettrodomestici e ciclomotori. Tutto mai recapitato. Pochi giorni prima, invece, era stato smascherato un truffatore seriale napoletano che aveva puntato su abbigliamento e pelletteria per ingolosire i possibili acquirenti da ingannare.

