Distribuiva volantini non autorizzati sul Covid-19: denunciato

Un lettore di Cataniatoday, guardia giurata in servizio presso un grosso supermercato di Riposto, segnala la distribuzione di volantini con informazioni fuorvianti sul Coronavirus, che screditerebbero quanto diffuso dalle autorità per prevenire la diffusione dell'epidemia. Un uomo, proveniente da un comune limitrofo, è stato sorpreso a fare volantinaggio non autorizzato e denunciato per procurato allarme ai sensi dell'articolo 658 del codice penale.

