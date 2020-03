Falso volantino invita le persone a lasciare le abitazioni

In alcune zone di Catania e provincia, così come in altre parti d'Italia, sono stati sequestrati falsi volantini scritti su carta intestata Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con logo della Repubblica Italiana. Contengono informazioni ingannevoli e sono ovviamente non autentici. E' bene inoltrare una segnalazione alle forze dell'ordine, per fare in modo che nessuno cada nella trappola di personaggi senza scrupoli.

