A Camporotondo arriva il progetto "Family Card" per gli acquisti agevolati

Anche a Camporotondo etneo arriva il progetto "Family Card". Attraverso l’erogazione di una carta, permetterà alle famiglie del territorio di acquistare a prezzo ridotto generi alimentari, abbigliamento, libri, farmaci e usufruire di buoni sconto per accedere ai ristoranti, strutture ricettive, musei e cinema. Promosso dalla Cooperativa sociale "Team-Ti Educa a Migliorare" e dal Comune di Camporotondo Etneo, il progetto vanta il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Ѐ con grande orgoglio – dichiara Filippo Privitera, Sindaco di Camporotondo Etneo - che presenteremo alla cittadinanza uno strumento importantissimo di sostegno e supporto alle famiglie. Accanto a un sistema caratterizzato da povertà, denatalità e giovani che fuggono via per costruire il proprio futuro, servono segnali importanti. Serve ripensare alla famiglia non come mera destinataria di servizi assistenziali ma come risorsa vitale per la crescita sociale, culturale ed economica di tutto il territorio".

Agevolazioni e sconti ma anche la programmazione di eventi, laboratori, percorsi formativi e culturali. "Il cuore del progetto – aggiunge Salvo Litrico, Presidente della cooperativa sociale Team-Ti è dare vita a un sistema circolare che favorisca l’inclusione sociale dei più fragili e riconnetta persone e luoghi, famiglie e comunità. Tutto questo nell’ottica di una progettazione condivisa, che grazie alla sensibilità e alla collaborazione dell’amministrazione comunale, stimoli le imprese ad aderire al circuito, le strutture ricettive a diventare sempre più family friendly e i singoli cittadini a vivere il territorio inteso come Comunità, collaborando per il benessere collettivo". A seguire i tradizionali festeggiamenti di Carnevale, che daranno il via a Carnevaltondo, il cartellone di eventi e appuntamenti pensati per tutta la famiglia. Il progetto Family Card è realizzato con il contributo di Fondazione Ebbene e del Centro di Prossimità Mosaico.