Fase tre, Aeroporto pronto a tornare a pieno regime grazie a Thermal Shield di Siemens

A partire dal 3 giugno, l’Italia ha riaperto alla mobilità tra le Regioni senza l’obbligo dell’autocertificazione. Le infrastrutture si adeguano per affrontare la Fase Tre riabilitando tutti i servizi nel pieno rispetto della sicurezza delle persone. Nel corso della quarantena, l’Aeroporto di Catania ha installato e testato la nuova soluzione digitale Thermal Shield di Siemens che consentirà di gestire in modo efficiente e sicuro la Fase Tre di riapertura progressiva di tutti i servizi aeroportuali. "Integrandosi senza soluzione di continuità al sistema di videosorveglianza Siemens Siveillance, la nuova soluzione elabora le informazioni raccolte dalle nuove termocamere ibride, installate nell’area Arrivi dell’hub catanese, attivando in modo automatizzato notifiche e processi per una gestione efficiente e sicura dei flussi di passeggeri. Tutto questo garantendo il massimo livello di privacy dei cittadini", si legge nella nota di Siemens Italia.

"La nuova soluzione Thermal Shield consente all’Aeroporto di Catania di adeguarsi in modo efficace alle misure introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19, completando ulteriormente la piattaforma digitale di video management Siveillance che gestisce attualmente circa 350 telecamere digitali Full HD", conclude.