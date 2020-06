Fase3, Comune: nuovi orari per i parchi e i giardini pubblici di Catania

Col ritorno graduale alla normalità il sindaco Salvo Pogliese, d'intesa con l'assessore all'ambiente Fabio Cantarella ha emanato un’ordinanza che riordina la disciplina degli orari di apertura e chiusura dei parchi pubblici cittadini al fine di armonizzare le disposizioni emanate nel passato, "prossimo per l’emergenza Covid19, ma anche remote nel tempo, che andavano rese coerenti con le mutate esigenze". In dettaglio nel periodo estivo dall'1 maggio al 31 ottobre, rimarranno aperti dalle ore 07 fino alle 20 gli spazi a verde recintati e soggetti ad apertura e chiusura cosi denominati Bastione degli Infetti; Boschetto Plaia (momentaneamente chiuso per lavori); Parco degli Ulivi; Parco Fenoglietti; Parco Gemmellaro, Parco Ghandi, Parco Gioeni, Parco Madre Teresa di Calcutta e Villa Pacini. Gli stessi parchi nel periodo invernale, vale a dire dall'1 novembre al 30 aprile: apertura ore 07.00 - chiusura ore 19,00. Il Giardino Bellini, per il suo particolare interesse storico culturale chiuderà tutti i giorni alle ore 20,00 in orario invernale, e alle ore 22.00 in orario estivo, fermo restando l’apertura alle ore 7,00.

