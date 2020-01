Il femmincidio di Valentina Salamone su Rai 3 nel programma "Amore Criminale"

La parola fine sulla tragica morte di Valentina Salamone l'ha scritta, lo scorso giugno, la Corte d’assise di Catania che ha condannato all’ergastolo Nicola Mancuso, 33 anni, riconoscendolo colpevole dell’omicidio della 19enne, trovata morta il 24 luglio del 2010 in una villetta di Adrano.

Una vicenda tormentata quella di Valentina, vittima di femminicidio. La famiglia ha condotto una strenua lotta per arrivare alla verità. Inizialmente, infatti, l'inchiesta aperta per la morte della ragazza - trovata impiccata all'esterno della villetta - era stata archiviata perché si pensava che si trattasse di un suicidio.

In un secondo momento la Procura generale di Catania ha avocato a sé l’inchiesta. Fondamentali le perizie dei carabinieri del Ris utili a inchiodare Mancuso che aveva una relazione con Valentina Salamone e che è detenuto anche per una condanna a 14 anni per traffico di droga.

Una storia cruda quella di Valentina Salamone che sarà ripresa dal programma "Amore criminale" di Rai 3 che andrà in onda domenica 26 gennaio a partire dalle 21. A interpretare, nella fiction, Valentina Salamone sarà la ventunenne Giulia Granata, originaria di Santa Maria di Licodia.

All'interno della trasmissione verrà ricostruita l'intera vicenda e alla fiction si alternerà il racconto in studio della conduttrice, Veronica Pivetti, e di altre testimonianze.

Per Giulia Granata interpretare un ruolo così delicato è stata una prova ardua. "Ero andata ai casting con un'amica - racconta a Catania Today - e siamo state prese entrambe. Ricordavo la storia di Valentina e ho seguito il caso nei suoi sviluppi. E' stato difficile interpretare questa parte. E' una giovane donna che viene strangolata dall'uomo che ama e rendere quel sentimento e poi quel dramma è stato complesso".

"Tutta la produzione - conclude Giulia - è stata molto professionale e ho studiato con loro il personaggio di Valentina per renderlo al meglio e far conoscere questa triste storia".