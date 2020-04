Fermati con la droga in auto: denunciati in due

I carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno denunciato due scordiensi, di 20 e 29 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per falsa attestazione in autocertificazione. I militari, impegnati nei controlli per garantire l’osservanza dei provvedimenti per il contenimento epidemico del Covid-19, hanno imposto l’alt in contrada Montagna ad un’autovettura condotta dal 29enne, il quale poi, ha dichiarato di essere uscito per acquistare le sigarette, mentre il più giovane di dover portare la spesa alla madre. La discordanza tra le dichiarazioni e l’evidente nervosismo dimostrato soprattutto del più giovane, nonché le circostanze in cui è avvenuto il controllo, hanno indotto i militari ad un approfondimento del reale motivo per il quale i due si trovassero insieme. I miltiari hanno infatti trovato nella loro auto una busta di cellophane contenente 60 grammi di marijuana nascosta nell’abitacolo dell’autovettura.

