Fermato dalla polizia esibisce carta d’Identità falsa, arrestato

Ieri, la polizia ha arrestato il catanese Franco Girolamo per il reato di ricettazione e falso. Le volanti, all’interno del quartiere di San Berillo, hanno riconosciuto l'uomo in quanto noto per i numerosi pregiudizi penali. Posto al controllo, lo stesso esibiva una carta d’Identità con i dati di altra persona e con incollata la sua foto. Gli accertamenti permettevano di accertare che il documento era stato rubato nella stessa mattinata e apparteneva a un giovane che aveva subito il furto del proprio zainetto contenenti denaro, telefonino e documenti. Il fermato ammetteva di aver alterato la carta d’identità. A seguito di perquisizione personale è stato ritrovato un altro documento intestato a persona diversa da quello di Franco Girolamo. Pertanto, il Franco è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziairia è stato accompagnato in Questura in attesa del giudizio per direttissimo da svolgere nella mattinata odierna.