Fermato in auto con 200 chili di mandarini appena rubati: arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 57enne catanese Angelo Vittorio, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. L’impegno profuso dall’Arma etnea nel piano generale di controllo per la prevenzione dei reati nei fondi agricoli che vengono depredati dai soliti ignoti, arrecando un danno incalcolabile per chi ha lavorato un intero anno nella speranza di un incerto guadagno, l’altra notte ha dato i risultati sperati quando l’equipaggio della “gazzella” ha intercettato e bloccato in via San Giuseppe La Rena una Smart For Two che trasportava uno strano carico. Difatti, i militari, perquisendone l’abitacolo, hanno rinvenuto tre grossi sacchi di plastica contenenti circa 200 chilogrammi di mandarini rubati. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.