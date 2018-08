Caritas, la rete di assistenza ai più deboli attiva anche ad agosto

Saranno circa un centinaio i volontari che, alternandosi nei vari servizi, consentiranno agli ultimi della città di avere accesso ai pasti caldi e all'assistenza della Caritas Diocesana anche per tutto il mese di agosto, ferragosto e giorno 16 inclusi. Una presenza che l'organismo pastorale dell'Arcidiocesi di Catania assicura quotidianamente per tutto l'anno, perché la carità non va in vacanza. Saranno rispettati, pertanto, gli orari tradizionali delle due mense.

Nel dettaglio, dal lunedì al sabato, presso l'Help Center della stazione di Catania Centrale, saranno offerte la colazione e la cena, rispettivamente alle 9:30 e alle 18:30, mentre nelle domeniche, in seguito alla celebrazione eucaristica di Don Piero Galvano, direttore della Caritas Diocesana, verrà servito il pranzo a partire dalle 12 e 30. A disposizione degli assistiti anche la mensa “Beato Dusmet” di Librino che conferma le aperture tradizionali nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato per il pranzo alle ore 12 e 30. Non si ferma nemmeno l'unità di strada, il servizio di ronda serale per la consegna di pasti caldi, vestiti e beni di prima necessità ai senzatetto della Città, che, come di consueto, sarà operativa per tutte le sere della settimana.