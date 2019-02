Ferrovie, riparte dopo due anni la tratta Catania-Caltagirone

L’on. Giuseppe Compagnone, presidente della commissione Ue dell’Assemblea Regionale Siciliana, interviene sulla riapertura della tratta ferroviaria Catania-Caltagirone che tornerà in esercizio da lunedì. Compagnone ha preso parte alla cerimonia di riconsegna che si è svolta in mattinata.

“Riparte dopo due anni - dichiara Compagnone - un indispensabile servizio per i cittadini del comprensorio calatino. Da senatore sono intervenuto sull’interruzione della tratta prima sollecitando con lettere i ministri ai Trasporti, Lupi e Del Rio, promuovendo anche un incontro, e poi sollecitando il precedente governo regionale. È l’esecutivo guidato da Musumeci ad aver dato grande impulso per il ripristino della tratta avvenuto nell’ambito del contratto di servizio siglato con Trenitalia: documento che ho avuto modo di analizzare ed apprezzare in qualità di componente della commissione Territorio e Ambiente dell’Ars. Ora ci auguriamo che possa tornare prima possibile in esercizio anche la tratta che da Caltagirone prosegue sino a Gela: i cui lavori sono stati finanziati e sui quali vigileremo”.