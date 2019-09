Arancino da Guinnes dei primati con Metro

San Donato Milanese, 26 settembre 2019 –Metro Italia si prepara a celebrare per il quarto anno consecutivo le attività in proprio del mondo dell’Horeca. Sono oltre 15mila i ristoranti, le pizzerie, i bar, le pasticcerie, gli alberghi e i take away che anche quest’anno hanno aderito in tutto il Paese alla ricorrenza che Metro Italia promuove per diffondere il valore degli esercizi indipendenti. La Festa delle Attività in Proprio è una giornata ideata da Metro e che coinvolge i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, che dedicano ai loro clienti menù speciali e promozioni eccezionali per tutto martedì 8 ottobre. Per partecipare alla festa è sufficiente scegliere di trascorrere un momento conviviale fuori casa e, ad esempio, prenotare una cena in uno dei locali aderenti. I clienti possono collegarsi al sito www.festadelleattivitainproprio.it, selezionare la propria città e scegliere tra le numerose proposte gastronomiche, tra le tipologie di locali e le varie modalità di offerta, la proposta che preferiscono, prenotare e quindi godere della proposta speciale pensata per loro.

“Metro Italia ha l’ambizione di essere il partner d’elezione di chi gestisce un’attività indipendente e per questo abbiamo voluto dedicare al mondo Horeca una giornata di celebrazione unica in cui essere veri protagonisti”, afferma Tanya Kopps Ceo di Metro Italia “Un modo per dimostrare il nostro impegno quotidiano verso i nostri clienti, i professionisti della ristorazione, che ogni giorno gestiscono con passione e tenacia il loro locale.” Sempre convinti dell’importanza di valorizzare le tradizioni gastronomiche locali, quest’anno Metro Italia sceglie di presentare la Festa delle attività in proprio dalla città di Catania dove sabato 5 ottobre, durante un grande evento aperto al pubblico - e patrocinato dal Comune di Catania - organizzato nella centralissima piazza dell’Università, si friggerà l’arancino più grande del mondo, con l’obiettivo di entrare nel Guinness dei primati. Metro Italia trasforma così il centro di Catania in una piazza gourmet dove sarà possibile per il pubblico assistere allo spettacolo della preparazione dell’arancino più grande del mondo e toccare con mano il valore delle tradizioni gastronomiche locali, rappresentate in quest’occasione dal tipico prodotto siciliano. “Siamo a Catania, uno dei luoghi simbolo della vastissima proposta gastronomica nazionale, per lanciare la quarta edizione della Festa delle Attività in Proprio”, continua Tanya Kopps. “Ringraziamo il Sindaco Salvatore Pogliese per l’accoglienza che ha offerto alla nostra manifestazione, simbolo dell’ospitalità e del calore di tutta la città, che insieme trasformiamo nel palcoscenico ideale per diffondere in tutta Italia il nostro invito a uscire di casa martedì 8 ottobre e scegliere il vostro locale preferito dove festeggiare con noi”.