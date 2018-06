I vigili del fuoco celebrano il 72esimo anniversario della Repubblica

In occasione del 72esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, in piazza Duomo ad Acireale, si è svolta una manifestazione alla quale hanno partecipato i vigili del fuoco di Catania ed il Nucleo Speleo Alpino Fluviale, dispiegando una grande bandiera italiana dalla torre campanaria della chiesa principale cittadina. Alla manifestazione hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, oltre ad una rappresentaza di alunni delle scuole elementari del comune acese. Il Commissario straordinario del Comune di Acireale Salvatore Scalia ha espresso parole di apprezzamento per l'impegno quotidiano profuso dai vigili del fuoco a favore della collettività.