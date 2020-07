Festa di compleanno con 50 persone bloccata dalla polizia

Ieri il personale delle volanti della questura etnea e la squadra del reparto annona, hanno effettuato un controllo presso un locale, ubicato in via Grassi, in cui erano stati segnalati musica ad alto volume e assembramento di persone. Sul posto si è scoperto che era in atto una festa di compleanno cui stavano partecipando circa 50 persone, senza il rispetto delle prescrizioni previste per evitare il contagio da Covid-19. Peraltro, si è stato appurato che i dipendenti del locale erano privi di dispositivi di protezione individuale. Il titolare dell’attività è stato sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni ministeriali e dell’ordinanza sindacale e si è proceduto alla chiusura per 5 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.