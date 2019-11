Festa dell'albero: una pianta di ulivo per ognuno dei 118 plessi scolastici

Giovedì, 21 novembre, in occasione della “Festa dell’Albero”, su iniziativa dell’Amministrazione comunale nei 118 plessi scolastici cittadini dotati di spazio verde, verranno messi a dimora altrettanti alberelli di ulivo. L’iniziativa è volta alla tutela dell’ambiente e al rispetto per il clima.

“ La scuola in questa speciale circostanza, si trasformerà in una vera e propria aula didattica a cielo aperto – ha sottolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Mirabella, rivolgendosi dirigenti scolastici - lavoriamo tutti insieme affinché passi il messaggio che il verde non è solo decorativo ma è necessario alla vita stessa”. “ L’iniziativa – dice l’assessore all’Ecologia e Ambiente Fabio Cantarella - vuole sensibilizzare i piccoli cittadini in difesa dell’ambiente e a favore dell’attuazione del Protocollo di Kyoto che impegna tutti a ridurre le emissioni di CO2 e dei gas responsabili dell’effetto serra”.