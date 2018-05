Festa della Repubblica, provvedimenti temporanei di viabilità

Sabato 2 giugno, in occasione delle manifestazioni previste per la Festa della Repubblica, è istituito dalle ore 00,01 e sino al termine delle manifestazioni il divieto di accesso e di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, nelle vie: Euplio Reina, da via Antonino Mancini a via della Loggetta; Roccaforte, da via Barone della Bicocca a piazza Università; Santa Maria del Rosario, da piazza Università a via della Loggetta.