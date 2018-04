Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Si terrà venerdì 6 aprile a Catania alle ore 10.30 all’ Università degli Studi di Catania, Palazzo Centrale, piazza Università 2, la presentazione della VII edizione della “FESTA DI PRIMAVERA, L’EVENTO DI FONDAZIONE TELETHON A CATANIA”. Saranno presenti il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania Prof. Francesco Basile, il Prof. Antonio Biondi, portavoce istituzionale dell’Università di Catania e direttore del Centro di ricerca multidisciplinare per la Diagnosi e la Terapia delle Malattie Rare dell’Ateneo, il Coordinatore del Comitato catanese di Fondazione Telethon dott. Maurizio Gibilaro, l’assessore al Welfare del Comune di Catania che ha Patrocinato l’evento dott. Fortunato Parisi, il Prof. Giuseppe Vita Direttore UOC di neurologia e malattie neuromuscolari del Policlinico G.Martino di Messina e responsabile scientifico del Centro Clinico Nemo Sud – polo d’eccellenza nel campo delle malattie rare neurodegenerative, invalidanti e progressive - che vede Fondazione Telethon tra i sui soci fondatori e all’interno del quale sono stati realizzati con il finanziamento di Fondazione Telethon più di 20 progetti di ricerca. Saranno inoltre presenti, insieme ai volontari Telethon, i rappresentanti degli Enti, le autorità militari e delle Istituzioni, associazioni e aziende che hanno patrocinato e sostenuto l’evento. La presentazione dell’evento vedrà l’illustrazione del Programma, delle attività che Fondazione Telethon e l’Università degli Studi di Catania, che ha patrocinato l’iniziativa, compiono nel campo della ricerca scientifica per contrastare le malattie rare. Telethon opera dando priorità a quelle malattie che per la loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali; seleziona i migliori ricercatori in Italia e i progetti più sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana