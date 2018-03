Festa della donna, ecco l'elenco dei musei aperti con promozioni "rosa"

In occasione della “Giornata internazionale della donna”, giovedì 8 marzo su iniziativa del sindaco Enzo Bianco e dell’assessore ai Saperi e Bellezza condivisa Orazio Licandro i musei comunali saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito per le donne o con promozioni speciali. Questo l'elenco dei siti e delle proposte per l'8 marzo.

Museo Belliniano e Museo Emilio Greco, piazza S. Francesco d’Assisi 3 Ingresso gratuito per le donne -Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele 121 Mostra "Toulouse Lautrec. La Ville Lumière", per le donne biglietto speciale € 8 (audioguida inclusa) -Castello Ursino, piazza Federico di Svevia Ogni due ingressi: 1 biglietto intero + 1 biglietto omaggio per una donna (valido per l'intera giornata; promozioni non cumulabili), visitabili le mostre "I Tesori Nascosti Da Giotto a De Chirico", con l'ultima opera esposta di Antonello Da Messina, "I Tesori del Castello Ursino", "Voci di Pietra", selezione di 35 epigrafi della collezione epigrafica del Museo Civico Castello Ursino -Chiesa S. Nicolò l’Arena, piazza Dante Ingresso gratuito per le donne al camminamento di gronda -Galleria d'Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara, via Castello Ursino 26 Visitabile la mostra “Totò Genio” con ingresso libero.