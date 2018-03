Festa delle donne, mettiamo da parte le mimose e ascoltiamo cosa hanno da dire

Oggi è la festa delle donne. Mimose, auguri e, magari, un'uscita tra amiche la sera. Ma c'è un 'mostro' che uccide ancora la donna nei suoi diritti e nella sua tranquillità. E' la violenza. Dentro e fuori le mura domestiche. I casi di mariti, fidanzati, padri che scagliano la loro ira contro mogli, fidanzate o figlie aumentano di continuo. Anche a Catania, la lista di aggressioni e violenze aumenta di settimana in settimana.

Il "marito-padrone" che picchia la moglie davanti al figlio piccolo, è successo qualche giorno fa. Il marito geloso che tenta di sfondare il portone per parlare con la moglie, a Riposto. E ancora, chi non accetta la fine di una storia e minaccia la ex e anche la madre. Stalker indagati dai Pm catanesi aumentati del 12 per cento nel 2017.

E poi ci sono i casi ancora più drammatici che hanno segnato questo ultimo anno. La dottoressa Serafina Strano, vittima della violenza sessuale durante un turno di guardia medica a Trecastagni. L'inchiesta "12 Apostoli" che ha fatto luce su perversioni e sottomissioni da parte di minorenni.

Quello che accomuna queste donne, quando hanno la 'fortuna' di non fare la triste fine della giovane mamma Giordana Di Stefano, è il coraggio di denunciare. Di urlare quello che hanno subìto e di pretendere dalle Istituzioni che si faccia qualcosa.

Oggi si sciopera per questo. Sarà un 'incrociare le braccia' femminista, sociale e politico. Sarà uno sciopero dal ruolo di vittima quasi imposto dagli stereotipi di genere. Quindi, mettete da parte le mimose e ascoltate quello che le donne hanno da dire. Rispetto.