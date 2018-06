Inizia il "Festival siciliano della Famiglia" in piazza Università

Il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine e di vendita di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi è quanto stabilito da un’ ordinanza del Sindaco per piazza Università da oggi, giovedì 28 e fino al 1 luglio, in occasione dello svolgimento del “Festival Siciliano della Famiglia” che prevede anche l’allestimento di un “villaggio” con stand illustrativi. La disposizione scaturisce dalla necessità di assicurare l’ordine pubblico, l’incolumità e la sicurezza di chi partecipa all’evento. Il divieto è in vigore dalle ore 19 alle 24 da oggi e fino a domenica e deve essere osservato dai gestori degli esercizi pubblici che gravitano nel raggio di 200 metri da piazza Università. Nel territorio saranno effettuati controlli da parte della pattuglie della Polizia Municipale.